Конте: «Увидел невероятный характер своих футболистов»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил важность победы, которую его команда одержала над «Лестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка лиги.

«Это была типично британская игра. Когда ты уступаешь к 30-й минуте со счетом 0:2, но в конечном итоге забиваешь четыре гола и выходишь в следующий раунд Кубка, это что-то невероятное.

Если вы попросите меня прокомментировать пропущенные мячи, я скажу, что был недоволен ошибками своей команды. Однако я увидел невероятный характер футболистов, которые действовали как единое целое, чтобы добиться положительного результата. Они играли всем сердцем, демонстрируя потрясающую волю к победе. После поражения в предыдущем матче Премьер-лиги и двух пропущенных мячей сегодня сделать это было очень нелегко.

Мы знаем, что нам нужно улучшать игру, и я буду повторять это. Единственный способ добиться этого – упорно работать и совершенствоваться в определенных аспектах. Я уверен, что нам это удастся, и лично приложу все силы для этого», – заявил Конте.

Напомним, по ходу игры «Челси» уступал со счетом 0:2, но смог добиться победы в дополнительное время со счетом 4:2.