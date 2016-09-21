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    Кубок английской Лиги. «Челси» победил «Лестер», «Престон» обыграл «Борнмут»

    В игре 1/16 Кубка английской Лиги «Челси» в дополнительное время добился победы над «Лестером». 90 основных минут встречи завершились вничью, а в овертайме дубль Фабрегаса принес синим путевку в следующий раунд турнира. Отметим, что «лисы» вели по ходу матча со счетом 2:0. В другом поединке «Престон» также в дополнительное время одолел «Борнмут» благодаря хет-трику Симона Макиенока.

    Кубок английской Лиги. 1/16 финала

    Лестер – Челси (Лондон) – 2:4 (2:0) (д.в.)

    Голы: 1:0 – Окадзаки, 17; 2:0 – Окадзаки, 34; 1:2 – Кэхилл, 45; 2:2 – Аспиликуэта, 49; 2:3 – Фабрегас, 92; 2:4 – Фабрегас, 94.

    Удаления: Василевски, 89 – нет.

    Борнмут – Престон – 2:3 (0:1) (д.в)

    Голы: 0:1 – Макиенок, 10; 1:1 – Граббан, 53 (с пенальти); 2:1 – Гослинг, 76; 2:2 – Макиенок, 85; 2:3 – Макиенок, 111

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 00:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 сентября 2016, 17:50

      теперь КОНТЕ знает кого когда выпустит на поле боя.удачи ЧЕЛСИ

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 сентября 2016, 09:18

      с удовольствием посмотрел матч)

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 21 сентября 2016, 08:01

      хорошо побегали!!!

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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 21 сентября 2016, 06:28

      Класс!

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 21 сентября 2016, 00:45

      Лестер – Челси порадовали интересной игрой.

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