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Борнмут - Престон

20.09.2016, Вторник, 21:45 мск Борнмут, стадион Виталити Стэдиум Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала Борнмут - Престон
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/16 финала
22 сентября, вторник 21:45 Престон 2:2
(2:3)п		 Борнмут
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