Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ефремов: «Реально смотрю на вещи. Альтернативы Мутко – нет»

    Глава ФНЛ Игорь Ефремов, который является одним из четырех претендентов на пост президента РФС, оценил свои шансы на избрание как низкие.

    «Моя предвыборная программа – это моя работа. Региональные федерации меня выдвинули. И я не мог им отказать. В ходе предвыборной кампании смогу лучше понять проблемы регионального, массового футбола. В то же время не буду лукавить: главным кандидатом в президенты РФС является Виталий Леонтьевич Мутко. Он смог стабилизировать финансовую ситуацию РФС, на носу домашний чемпионат мира. По большому счету альтернативы ему нет.

    Я ни в коем случае себя не закапываю сейчас. Но реально смотрю на вещи. Что касается моих идей, то я полностью поддерживаю «Стратегию развития футбола до 2030 года». Нужно вернуть болельщиков на трибуны и чтобы в нашем футболе было меньше негатива. Мне непонятна та вакханалия, которая происходит после каждой неудачи сборной России. Давайте менять отношение общества к нашему любимому виду спорта. И давайте поймем, чего мы на самом деле хотим», – заявил Ефремов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2016 06:07
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 18:33

      Снится ли Ефремову раменский Сатурн?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 22 сентября 2016, 12:58

      Вся программа Мутко заключается в одном - Я могу на прямую попросить бабки у президента или премьера и мне дадут. В таком плане конкуренции у него точно нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 сентября 2016, 11:37

      Ефремов, незаменимых нет и тебя нужно срочно заменить вместе с Мудко.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 21 сентября 2016, 11:22

      я где-то слышал уже про "без альтернативы")))
      кто там на выборах победил??? единороссы?
      почему вы думаете, что на этих выборах власть уступит что-то?
      также мудки будут мудить, а какая фамилия будет- вопрос девятый..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 сентября 2016, 10:58

      Речь беспринципного подонка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 21 сентября 2016, 10:32

      Все болельщики против Мутко, а ему всё равно. Гребёт бабло и доволен.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 сентября 2016, 10:25

      Прихвостень! Для размытия голосов тебя выдвынили. Эта политтехнология уже не одно десятилетие работает в стране.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 21 сентября 2016, 10:12

      Черт!Подстилка Мутковская,если эти черти выграют,изминений не жди,будет ещё хуже!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 21 сентября 2016, 08:32

      ...Мудко в России навечно,как путин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 21 сентября 2016, 06:59

      Как человек ,подчиненный Мудько,Ефремов высказался в нужном направлении,
      что принесет очечки в его копилку.
      Но не дай бог,если отсюда вылупится новый Виталий ибн Леонтьевич!
      Его кредо - это лизнуть!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > alex1951 21 сентября 2016, 11:20

      По самые помидорки.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11