Венгер: «В матче с «Ноттингемом» «Арсенал» показал выдающиеся скорость и движение»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после разгромной победы над «Ноттингем Форест» в матче 1/16 Кубка английской Лиги (4:0). Наставник отметил игру нападающего Лукаса Переса и хавбека Гранита Джаки, отличившихся в этой встрече.

«Я знал, что у меня сильный состав. Против нас играла абсолютно мотивированная команда, мы представляли, что нас ожидает.

«Арсенала» продемонстрировал выдающиеся скорость и движение. Перес и Джака проявили себя очень здорово», – сказал Венгер.