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  • Венгер: «В матче с «Ноттингемом» «Арсенал» показал выдающиеся скорость и движение»

Венгер: «В матче с «Ноттингемом» «Арсенал» показал выдающиеся скорость и движение»

21 сентября 2016, 01:58
2

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после разгромной победы над «Ноттингем Форест» в матче 1/16 Кубка английской Лиги (4:0). Наставник отметил игру нападающего Лукаса Переса и хавбека Гранита Джаки, отличившихся в этой встрече.

«Я знал, что у меня сильный состав. Против нас играла абсолютно мотивированная команда, мы представляли, что нас ожидает.

«Арсенала» продемонстрировал выдающиеся скорость и движение. Перес и Джака проявили себя очень здорово», – сказал Венгер.

Источник: BBC
Англия. Кубок Лиги Арсенал Ноттингем Форест Венгер Арсен
Комментарии (2)
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MUKHTARR
1474437172
Арсенал все еще не стабилен!
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LMI
1474449779
Ну не знаю. Вряд ли мы показали такую ж очевидную скорость и движение. А вот что сыграли собрано и грамотно (при таком то составе !!!) - это факт, за это спасибо. И особый респект Джаке - пока не просекли фишку в АПЛ с его дальними выстрелами, желательно еще парочку завалить
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