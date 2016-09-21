Кубок английской Лиги. «Челси» победил «Лестер», «Престон» обыграл «Борнмут»

В игре 1/16 Кубка английской Лиги «Челси» в дополнительное время добился победы над «Лестером». 90 основных минут встречи завершились вничью, а в овертайме дубль Фабрегаса принес синим путевку в следующий раунд турнира. Отметим, что «лисы» вели по ходу матча со счетом 2:0. В другом поединке «Престон» также в дополнительное время одолел «Борнмут» благодаря хет-трику Симона Макиенока.

Кубок английской Лиги. 1/16 финала

Лестер – Челси (Лондон) – 2:4 (2:0) (д.в.)

Голы: 1:0 – Окадзаки, 17; 2:0 – Окадзаки, 34; 1:2 – Кэхилл, 45; 2:2 – Аспиликуэта, 49; 2:3 – Фабрегас, 92; 2:4 – Фабрегас, 94.

Удаления: Василевски, 89 – нет.

Борнмут – Престон – 2:3 (0:1) (д.в)

Голы: 0:1 – Макиенок, 10; 1:1 – Граббан, 53 (с пенальти); 2:1 – Гослинг, 76; 2:2 – Макиенок, 85; 2:3 – Макиенок, 111