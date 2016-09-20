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    Шалимов: «Плохие слова тренера о своем бывшем клубе называются тявканьем»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что на данный момент его целью является победа в каждом матче. При этом специалист отметил, что у него не вызывает никакой нервозности приставка «и.о.».

    – У Дмитрия Аленичева есть мечта – вернуться в «Спартак» и сделать его чемпионом. О чем вы мечтаете?

    – Нет. Все мечтатели плохо заканчивают. Потому что надо не мечтать, а что-то делать.

    – Хорошо, не мечта, но цель.

    – Побеждать в каждом матче. Настоящий спортсмен играет в футбол именно ради победы. Он тренируется, восстанавливается, залечивает травму не из-за денег, а именно ради победы. Никого не интересует, кем ты был раньше и что ты запланировал себе через год. Если не победишь сегодня, завтра может не быть.

    – Вас приставка «и.о» не нервирует?

    – Нет. Я бы вообще всех тренеров называл «х.и.о» – хорошо исполняющий обязанности. Тоже самое касается помощников. Потому что, когда становятся главным тренером, часто про свои обязанности забывают.

    – Как отнеслись к интервью Дмитрия Аленичева и как оцените его тренерский уровень?

    – Скажу так: хороший тренер – этот тот, кто востребован. Он лучше того, кто не имеет практики. И как только ты перестаешь быть действующим тренером и начинаешь плохо говорить о той команде, которую покинул – ты начинаешь тявкать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2016 23:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 10:23

      А плохие слова тренера о тренере как называются?

      0
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      ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 > Молчуновский 21 сентября 2016, 11:32

      зависть, жаба, и т.п.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 21 сентября 2016, 08:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хорошо сказал

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +584

      EvgenyP 20 сентября 2016, 23:54

      Рубин все-таки проснется.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 23:45

      "Но внутри клуба начались какие-то интриги, пошла борьба за сферы влияния. Не исключаю, что были силы, которые сознательно топили «Уралан». Понимая, что на следующий год, учитывая финансовые трудности, он просто не потянет в премьер-лиге.
      - «Уралан» полностью рассчитался с вами?
      - Нет. Клуб должен. И мне, и всем игрокам.
      - Много?
      - Я не получил примерно месячную зарплату. Футболисты-иностранцы - за три месяца. А наши, российские, игроки - по-разному, к кому какое было отношение.
      - Кирсан Илюмжинов, патрон клуба, как-то объяснил ситуацию?
      - После окончания сезона я хотел с ним встретиться, задать Кирсану Николаевичу кое-какие вопросы. Но нашлись люди, которые сделали все, чтобы моя встреча с Илюмжиновым не состоялась.
      - Игорь, а может, и к лучшему, что вы из «Уралана» ушли? Ваш сменщик Леонид Слуцкий получил потом такое хозяйство, что бедного тренера впору только жалеть.
      - А мне его не жалко. Слуцкий, генеральный директор клуба Шишлов и другие - это все одна компания. Они и плели интриги. Например, Слуцкий метил на мое место. Он был тренером дубля и полностью отделил дублирующий состав от главной команды. Сказал: у нас есть свой турнир и нам тоже нужно решать свои задачи. Забавно, но Слуцкий встретил поддержку у руководства. Короче, он получил то, что хотел. А когда команда пошла ко дну, умыл руки. Ушел." (Интервью И.Шалимова в 2004 году)

      9
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      Рейтинг: +201

      regbiN > Aztec58 20 сентября 2016, 23:50

      Это то есть как он тяфкал

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 21 сентября 2016, 01:58

      Шалимов когда-то и "письмо 14-ти" подписал... Но он единственный, кто публично извинился за это, и искренне покаялся! И тогда, когда это делать было совсем не обязательно, потому я и верю в его искренность. Ни от кого больше из "подписантов" никаких извинений я не слышал.
      Приведённый текст приоткрывает занавеску в кулуары нашего футбольного хозяйства... То, что там гадюшник, не сомневаюсь... Достаточно посмотреть на наше так называемое "судейство"... И это при том, что те же Безбородов, Низовцев Мешков, да и прочие - очень грамотные судьи! И умеют замечательно судить, если хотят... Или им разрешают честно судить...

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > cska-62 21 сентября 2016, 08:00

      Умом Россию не понять.

      0
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