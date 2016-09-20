Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола: «Туре не будет играть, пока не извинится перед клубом за слова агента»

Гвардиола: «Туре не будет играть, пока не извинится перед клубом за слова агента»

20 сентября 2016, 19:29
5

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет ставить хавбека Яя Туре в состав до те хор, пока он не извинится за слова своего агента перед товарищами по команде и клубом. Ранее Дмитрий Селюк раскритиковал испанского наставника за невключение своего клиента в заявку на Лигу чемпионов. При этом он назвал ивуарийца униженным и подчеркнул, что Гвардиола будет должен принести 33-летнему игроку извинения в случае, если «горожанам» не удастся выиграть турнир.

«Туре должен извиниться, если он этого не сделает, он не будет играть. Если у него есть проблемы, он должен обсуждать их с людьми из клуба», – сказал Гвардиола.

Также 45-летний специалист добавил, что Туре, который вернулся к тренировкам в понедельник после мигрени, не хватило храбрости, чтобы позвонить ему.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Raxor
1474390040
ебать разолшелся пеп, чет с Иброй он так не разговаривал
Ответить
spartak_88
1474390320
эм, а при чем тут Туре?? интересно, за слова отвечать должен сам агент, а не игрок
Ответить
Aza23becks
1474394966
Одним словом, каталонец. Пеп такой Пеп
Ответить
Молчуновский
1474401917
Гвардиола: «Туре не будет играть, пока не извинится перед клубом за слова агента». "Яя", - ответил Туре.
Ответить
Главные новости
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
1
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
2
Все новости
Все новости
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
14:56
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12:27
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
Вчера, 17:37
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
Вчера, 01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+