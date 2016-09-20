Гвардиола: «Туре не будет играть, пока не извинится перед клубом за слова агента»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет ставить хавбека Яя Туре в состав до те хор, пока он не извинится за слова своего агента перед товарищами по команде и клубом. Ранее Дмитрий Селюк раскритиковал испанского наставника за невключение своего клиента в заявку на Лигу чемпионов. При этом он назвал ивуарийца униженным и подчеркнул, что Гвардиола будет должен принести 33-летнему игроку извинения в случае, если «горожанам» не удастся выиграть турнир.

«Туре должен извиниться, если он этого не сделает, он не будет играть. Если у него есть проблемы, он должен обсуждать их с людьми из клуба», – сказал Гвардиола.

Также 45-летний специалист добавил, что Туре, который вернулся к тренировкам в понедельник после мигрени, не хватило храбрости, чтобы позвонить ему.