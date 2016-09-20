Мутко: «РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть за сборную России до мая 2017 года»

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что ведется работа, чтобы защитник ЦСКА Марио Фернандес смог сыграть за сборную России до мая 2017 года. Футболист получил российское гражданство в июле текущего года. Согласно правилам Международной федерации футбола, за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в стране– с 2017 года.

«Фернандес получал гражданство по специальной процедуре, так как мы на него рассчитываем как на кандидата в национальную команду. У него заканчивается временной ценз в апреле 2017 года, если я не ошибаюсь. Поэтому с мая он сможет выступать за национальную команду. Возможно, мы и раньше договоримся с Бразилией и ФИФА, сейчас такая работа тоже идет», – заявил министр спорта России.