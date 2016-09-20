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  • Мутко: «РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть за сборную России до мая 2017 года»

Мутко: «РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть за сборную России до мая 2017 года»

20 сентября 2016, 18:39
6

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что ведется работа, чтобы защитник ЦСКА Марио Фернандес смог сыграть за сборную России до мая 2017 года. Футболист получил российское гражданство в июле текущего года. Согласно правилам Международной федерации футбола, за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в стране– с 2017 года.

«Фернандес получал гражданство по специальной процедуре, так как мы на него рассчитываем как на кандидата в национальную команду. У него заканчивается временной ценз в апреле 2017 года, если я не ошибаюсь. Поэтому с мая он сможет выступать за национальную команду. Возможно, мы и раньше договоримся с Бразилией и ФИФА, сейчас такая работа тоже идет», – заявил министр спорта России.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия ЦСКА Фернандес Марио Мутко Виталий
Комментарии (6)
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Сергей Свояк
1474386217
Для чего ты это всё делаешь, дилетант ?! Лимитом на легионеров опустил планку на живую конкуренцию, при это в сборную продвигает иностранцев. У человека есть фантазия, а ума по всей видимости нет.
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Boozman
1474391035
Как же здорово ввести лимит на легионеров, а потом им же раздавать паспорта. Он даже языка толком не знает, а уже в сборную сватают
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ZenitVelikZzzZZZxXxx
1474391087
мы великие пИтирбужЗцы недовольны таким поворотом дел! играть должен гений Смольников! он самый великий защитник из великого зенита!
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Aztec58
1474403023
Специальная процедура (ускоренно) нужна была только Гинеру и исключительно в интересах ЦСКА. В сборной бразил не закрепится.
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Молчуновский
1474443549
Мудко: «РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть за сборную России до мая 2017 года. Но пока у Фернандеса нет столько денег. Как только он соберет нужную сумму мы, то есть я, сразу включим, то есть включу его вопрос в повестку.»
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