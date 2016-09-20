Президент ФНЛ: «Ситуация в «Луче-Энергии» взрывоопасная»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Луче-Энергии». Напомним, футболисты клуба намерены бойкотировать очередной матч розыгрыша Футбольной национальной лиги против «Спартака-2» из-за многомесячной задержки зарплаты.

«Ситуация очень взрывоопасная. Я во Владивостоке находился три дня, ситуация действительно очень сложная, есть многомесячные задержки по зарплате. Я специально задержался на один день, потому что предварительно решался вопрос о встрече с руководителем региона , хотя я понимал, что сейчас выборы в думу. Но эта встреча, к сожалению, не состоялась

Что касается в целом клуба, там есть люди, которые раньше его финансировали. Я с ними общался, и у них есть большое желание сохранить клуб, но все решения будут приниматься первым лицом уже после дня выборов. Сейчас я предпринимаю некоторые усилия, чтобы быть с ним на связи и понять, какие там перспективы в ближайшие день – два, потому что руководитель клуба тоже ждет решения и не понимает, что ему делать», – заявил Ефремов.