Куртуа раздумывает над возвращением в Испанию

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа несчастлив в Лондоне. Футболист заявил о намерениях покинуть лондонский клуб в 2018 году.

Напомним, что с 2011 по 2014 год бельгиец защищал цвета «Атлетико» и, по его словам, он хотел бы вновь вернуться в Испанию.

«С трудом сдерживал слезы, когда расставался с «Атлетико». Я до сих пор ощущаю поддержку этого клуба. В будущем я бы очень хотел снова играть в Испании. Я сразу влюбился в эту страну, и дело не только в команде. Мое соглашение с «Челси» рассчитано до 2018 года, и я думаю о том, стоит ли его продлевать», – заявил он.