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    Кокорин: «Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть топ-клуб, например, «Барселона»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал понять, что не намерен уезжать из России в средний европейский клуб.

    — Футболист Александр Кокорин полностью реализовал свой потенциал?

    — Я думаю, нет. Я рад, что я перешел в «Зенит» и за короткий отрезок смог выиграть три медали. В моей карьере наступил новый этап, я наслаждаюсь моментом в новой команде. Стараюсь прислушиваться к тренерам и расти. Мне еще много чему предстоит научиться.

    — Если у вас возникнет вариант переезда в европейский клуб не из числа грандов, вы согласитесь?

    — А какой в этом смысл? Я считаю, что «Зенит» входит в число сильнейших команд Европы и переезжать в условный «Вест Бромвич» просто бессмысленно. Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть обязательно топ-клуб, например «Барселона». Я не раз говорил, что готов пойти в эту команду хоть пешком, в противном случае не вижу в этом смысла.

    — У вас когда-нибудь были реальные предложения из Европы?

    — Я уже говорил об этом. Не так давно у меня было предложение от «Арсенала», но это должна была быть аренда. Английский клуб сделал предложение «Динамо» в последний день трансферного окна, все было достаточно сумбурно, в итоге переход так и не состоялся.

    Источник: ТАСС

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    19.09.2016 14:40
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 сентября 2016, 03:08

      Он не излечим, ждет его судьба Балотелли, только не в Ницце, а в Кайрате, в лучшем случае. Идиот.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 20 сентября 2016, 08:15

      не-не, в Германию! Только в Германию! Говорят, именно там самые хорошие психиатрические клиники)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 сентября 2016, 05:13

      Явно без мозгов. Да ты даже в условном "Вест Бромвиче" не нужен. А то, вдруг, Барселона. Хочешь потягаться с Месси и Суаресом? В футболе много идиотов, но этот особенный.

      1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 20 сентября 2016, 00:28

      Кокоин объелся мухоморов)))

      2
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      Рейтинг: +82

      Mi6 19 сентября 2016, 20:12

      Чем Волгарь не Европа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2016, 18:39

      еще одного срочно в клинику, протечка крыши, и ногами ничего не может и крыша течет

      4
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 19 сентября 2016, 18:26

      Из Кокорина стендап-комик лучше, чем футболист :)

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 сентября 2016, 18:19

      В Сент -Гален давай или Аек...Будешь регулярно рвать Спартак...А в Барсе, такие как ты, даже мячики не подают...

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 сентября 2016, 18:15

      Он не возникнет этот вариант... Он правда думает что он достоин Барсы?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 сентября 2016, 16:57

      Давай, давай кокоша в Барселону,
      Не будет шуму, не будет звону.
      Возьмут тебя, чего же тут срывать.
      Мячи кому то надо подавать.

      2
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      Рейтинг: +8

      ppv666 > subbotaspartak 19 сентября 2016, 17:24

      ааххпххахах

      -2
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