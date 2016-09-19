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    Кокорин: «Даже после провала на Евро я бы не стал называть себя говном»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин подчеркнул, что национальной команде необходимо вернуть доверие болельщиков после провала на чемпионате Европы-2016.

    — Болельщики имели право отвернуться от команды после провального выступления на чемпионате Европы?

    — Думаю, что имели. Главное теперь вернуть болельщиков на трибуны и вернуть их веру в команду, а сделать это можно, только показывая хорошую игру. Часто после крупных турниров наша команда попадает под шквал критики, но потом после отборочных игр и попадания на чемпионат Европы или мира болельщики вновь начинают в нас верить.

    — Какая была главная ошибка сборной России на чемпионате Европы во Франции?

    — Я думаю, что выделять какой-то один недочет было бы не совсем правильно, тут присутствовал целый ряд проблем, но говорить об этом мне бы не хотелось. Это будет некорректно.

    — Игроки сборной действительно заходили в номер к Леониду Слуцкому и говорили, что «мы все говно»?

    — Я думаю, что это неправда. Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор, было бы неверно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя говном, даже после провального выступления на чемпионате Европы.

    Источник: ТАСС

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    19.09.2016 14:17
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 31 октября 2016, 14:41

      да ты не г*но ты навоз, вроде г*но но иногда полезное может и принесет пользу и то не всегда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 октября 2016, 19:35

      А кем бы ты себя назвал? Высококлассным игроком?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 19 сентября 2016, 19:03

      повнимательнее в зеркало глянь, Саня, повнимательнее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 сентября 2016, 18:41

      Зато вся страна называет. Можешь и дальше себя таковым не считать.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 сентября 2016, 18:14

      понравилось слово народу - как просто у нас стать популярным

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 сентября 2016, 18:09

      Говно: "даже после провала... я бы не стал называть себя говном.."

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 сентября 2016, 17:47

      Достойный игрок этой сборной!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1444

      Sedoi_Goblin 19 сентября 2016, 17:27

      Нет,Сашок! Ты не говно! Ты дрисня... Чтоб так жидко обосрат*ся в Монако нужно иметь талант... Талантище! P.S. С Павликом пить..............

      7
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 сентября 2016, 17:25

      Да ты блеать д р и с н я, а не го вно!!!

      4
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      Рейтинг: +354

      valike35 19 сентября 2016, 16:40

      теперь это твое второе имя)

      3
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