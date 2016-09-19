Чернов: «Игнашевич будет смотреться на высоком уровне даже в 50 лет»

Воспитанник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Енисей», поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Кубка России. Напомним, что встреча «Енисей» – ЦСКА состоится 21 сентября в Красноярске.

– Если честно, не хочется подвести ни ЦСКА, который меня воспитал, ни «Енисей», поскольку сейчас это моя команда. Но выходить буду на эту игру, как и на любую другую, так же серьезно настраиваться. Перед матчем будут волнения, все-таки ЦСКА приедет. Ведь надо и себя показать с лучшей стороны и команде помочь. Поэтому, думаю, нервы будут только в раздевалке перед самой игрой.

– Все-таки вы воспитанник армейцев…

– Нет. Сейчас я игрок «Енисея» и буду биться вместе со своими парнями. Друзья из ЦСКА – это после игры, другого быть просто не может.

– Даже несмотря на аренду?

– Да, хочется помогать ребятам, чтобы они не думали о защите, а просто были в ней уверены. Когда аренда закончится, я хотел бы остаться в ЦСКА, потому что есть мечта закрепиться в основе армейцев! Если кто-то думает, что шансов много, учитывая возраст братьев Березуцких и Игнашевича, то он ошибается. Они многим молодым могут дать фору. Учитывая специфику российского футбола, Сергей будет смотреться на высоком уровне даже в пятьдесят лет!