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  • Аленичев: «В «Спартаке» говорили, что Широков больше не должен играть»

Аленичев: «В «Спартаке» говорили, что Широков больше не должен играть»

18 сентября 2016, 23:17
24

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что руководство московского клуба не разрешало ему выпускать на поле полузащитника Романа Широкова. Напомним, что у российского хавбека в контракте с красно-белыми был пункт, согласно которому его соглашение будет продлено автоматически, если он проведет за московскую команду еще как минимум 45 минут.

– Вы неоднократно говорили: «Широков мне нужен», при этом не ставили его в состав. Почему? Деваться было некуда из-за условий его личного соглашения со «Спартаком»?

– Да. Меня поставили перед фактом, этого не скрываю. Я вызвал Широкова, мы поговорили один на один. Все ему объяснил, Роман отнесся с понимаем. У меня не укладывается в голове, как такая контрактная ситуация могла возникнуть.

– Говоря, что Широков нужен, вы должны были понимать, что идете против клуба…

– Да. Мне сказали: «Он не должен играть». Тогда я заявил, что меня это не устраивает. Ответ был один: «Спартак» хочет так».

– Вас это угнетало?

– Было тяжело справиться. Сам себе говорил: «Дима, успокойся!», старался не обращать внимания, хотя находился под прессингом.

– Вы говорите о том, что Широков обладает отличным последним пасом. Однако многие укажут вам на ряд моментов, когда у своей штрафной необходимо было сделать шаг-два к сопернику или нейтральному мячу – или последует гол в твои ворота. Роман этого не делал. Как это объясняется?

– Ленивый он достаточно, плюс оборона – это не его. От Широкова должна исходить энергия в атаке – вот что главное.

– Вас не удивляет, что Широков поехал на Евро-2016 в качестве капитана сборной России, но летом у него не было предложений?

– А вы в этом уверены? Может, они его просто не устроили. Рома посчитал, что пора отдыхать от футбола – что ж, имеет право.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Аленичев Дмитрий
Комментарии (24)
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acer2003
1474232496
Мутная статейка на сон грядущий
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Zeff
1474233051
Спартак - бардак.
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Snerg
1474233511
бред! как тут вчера была новость! Аленичев хотел бы стать чемпионов со Спартаком когда нибудь! Я считал Аленичева мужиком----- оказалось очередная баба которую обидели! уважаемый ДИМА ---- если ты бесхребетное существо --это твои проблемы! а винить можно всегда и всякого
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СЛАВА 81
1474235874
Другого, Я от тебя Аленичев не ожидал, к сожалению. Плохой ты тренер.
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pravda
1474249462
Кто ему предложение сделает!? С его требованиями и понтами!
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ДАША Д
1474249606
Раз Аленичев не мог настоять на своем, то пока он не тренер, а тренеришка.
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qweewqqweewq
1474255524
У Аленя словесный понос вызванный завистью к успеху Спартака без него
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nik55
1474258629
сам говорит что Широков ленивый----такой игрок конечно не не нужен гнать таких и ему подобных
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Фан666
1474260075
Сами подписали игрока и сами его загноили окончательно
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dimid
1474265367
открыл глаза общественности, а после спама широков заблестал в цска - алень, не тем образом ты взялся свои рейтинги поднимать!!!
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