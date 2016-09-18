Аленичев: «В «Спартаке» говорили, что Широков больше не должен играть»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что руководство московского клуба не разрешало ему выпускать на поле полузащитника Романа Широкова. Напомним, что у российского хавбека в контракте с красно-белыми был пункт, согласно которому его соглашение будет продлено автоматически, если он проведет за московскую команду еще как минимум 45 минут.

– Вы неоднократно говорили: «Широков мне нужен», при этом не ставили его в состав. Почему? Деваться было некуда из-за условий его личного соглашения со «Спартаком»?

– Да. Меня поставили перед фактом, этого не скрываю. Я вызвал Широкова, мы поговорили один на один. Все ему объяснил, Роман отнесся с понимаем. У меня не укладывается в голове, как такая контрактная ситуация могла возникнуть.

– Говоря, что Широков нужен, вы должны были понимать, что идете против клуба…

– Да. Мне сказали: «Он не должен играть». Тогда я заявил, что меня это не устраивает. Ответ был один: «Спартак» хочет так».

– Вас это угнетало?

– Было тяжело справиться. Сам себе говорил: «Дима, успокойся!», старался не обращать внимания, хотя находился под прессингом.

– Вы говорите о том, что Широков обладает отличным последним пасом. Однако многие укажут вам на ряд моментов, когда у своей штрафной необходимо было сделать шаг-два к сопернику или нейтральному мячу – или последует гол в твои ворота. Роман этого не делал. Как это объясняется?

– Ленивый он достаточно, плюс оборона – это не его. От Широкова должна исходить энергия в атаке – вот что главное.

– Вас не удивляет, что Широков поехал на Евро-2016 в качестве капитана сборной России, но летом у него не было предложений?

– А вы в этом уверены? Может, они его просто не устроили. Рома посчитал, что пора отдыхать от футбола – что ж, имеет право.