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    Молло: «Крылья Советов» должны оставаться сильными. Это еще не конец»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился наблюдениями от матча 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).

    – Мы неплохо играли сегодня. Думаю, имели 3-4 хороших момента, но не смогли забить. Это еще не конец. Мы должны оставаться сильными, ведь футбол строится из многих моментов. Поддержка фанатов меня всегда радует, а я делаю все для побед.

    – Как вам играется с новыми партнерами Мбакогу и Паскуато?

    – Они хорошие игроки, но мне самому нужно еще несколько недель, чтобы вернуть свою форму, ведь я почти пять месяцев не тренировался.

    – Что изменилось за год в процессе тренировок Веркаутерена?

    – Я не почувствовал различий. Но семь дней это немного для того, чтобы почувствовать разницу, – цитирует Молло корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2016 20:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 сентября 2016, 00:41

      Молло - единственный классный игрок у "Крылышек", играющий стабильно. Только на него пока можно смотреть. У остальных количество брака превышает все мыслимые пределы, хотя и тренер отличный, и игру командную им выстроил...

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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 сентября 2016, 23:26

      Это не конец. Это по другому называется.

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