Молло: «Крылья Советов» должны оставаться сильными. Это еще не конец»

Молло - единственный классный игрок у "Крылышек", играющий стабильно. Только на него пока можно смотреть. У остальных количество брака превышает все мыслимые пределы, хотя и тренер отличный, и игру командную им выстроил...
Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился наблюдениями от матча 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).
– Мы неплохо играли сегодня. Думаю, имели 3-4 хороших момента, но не смогли забить. Это еще не конец. Мы должны оставаться сильными, ведь футбол строится из многих моментов. Поддержка фанатов меня всегда радует, а я делаю все для побед.
– Как вам играется с новыми партнерами Мбакогу и Паскуато?
– Они хорошие игроки, но мне самому нужно еще несколько недель, чтобы вернуть свою форму, ведь я почти пять месяцев не тренировался.
– Что изменилось за год в процессе тренировок Веркаутерена?
– Я не почувствовал различий. Но семь дней это немного для того, чтобы почувствовать разницу, – цитирует Молло корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.