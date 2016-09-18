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    Терехин: «Локомотив» не с «Реалом» играл, а с «Уфой». Уж ее-то хотя бы должны были перебегать»

    Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин выразил мнение, что московский клуб обязан был побеждать в матче 7-го тура РФПЛ против «Уфы». Напомним, в данной встрече железнодорожники уступили со счетом 0:1.

    – Они играли не с мадридским «Реалом», а с «Уфой»! Уж ее-то хотя бы должны были перебегать. Игра же в принципе была равной, а такого быть не должно: это «Уфа», играет в Москве. «Локомотив» дома обязан обыгрывать эту команду, если он на что-то сейчас претендует.

    – Как это изменить?

    – Если бы кто-то знал точный рецепт. Наверное, только Юрий Павлович как главный тренер его знает: что и как нужно сделать. А так, со стороны этого не знает никто.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.09.2016 11:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      aviator117 18 сентября 2016, 16:47

      Похоже Палыч и Локо угробит, как Анжи

      -2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 18 сентября 2016, 12:34

      На данный момент - это уровень "паровоза". В футболе выигрывает тот, кто больше всего этого желает, ну еще чуточку везения.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 сентября 2016, 11:13

      Знаем,как и почему.Надо зарплату ориентировать на результат.Прое..л дома команде,которая ниже тебя в таблице-получи вместо денег сухпаёк,в который входят: полбуханки чёрного хлеба,банка свиной тушонки,банка зелёного горошка(отечественного),три кусочка сахара,пакет кефира,три мытых картофелины и пачка горохового супа(без мяса).

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