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    «Крылья Советов» сыграют в голубой форме, ЦСКА — в салатовой

    Футболисты «Крыльев Советов» выйдут на матч с ЦСКА в голубых футболках. Столичные футболисты сыграют в салатовой форме.

    «Крылья Советов» сыграют в футболках голубого цвета и темно-синих шортах. Голкипер самарцев сыграет в свитере и шортах бордового цвета. ЦСКА выйдут на поле в футболках и шортах салатового цвета, а голкипер армейцев сыграет в черном. Обслуживать матч будет бригада арбитра Вячеслава Безбородова.

    Организаторы отметили хорошую футбольную погоду, установившуюся сегодня в Самаре, и ожидают на игре до 18 тысяч болельщиков, до двух тысяч из которых будут поддерживать армейский клуб. Ажиотаж вокруг яркого спортивного подогревает и выступление перед игрой фольклорного коллектива «Бурановские бабушки», которые презентуют новую песню, написанную к ЧМ-2018», – сообщили в «Крыльях Советов».

    Напомним, что матч состоится сегодня. Начало встречи в 17:15.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    18.09.2016 10:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 сентября 2016, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Салат должен продуть!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 18 сентября 2016, 10:56

      1-3 кони

      0
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