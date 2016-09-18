Вейналдум: «Клопп строит что-то особенное»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум поделился мнением о работе главного тренера Юргена Клоппа.

«У нас очень талантливый состав с отличным тренером. Думаю, Клопп строит что-то особенное здесь. Это чувство появилось у меня при первой же встрече с ним. Я знал, что это подходящий для меня клуб. Я счастлив быть его частью.

Наш план на игру всегда заключается в том, чтобы активно начать. Доминировать. Мы пытаемся делать это с любым соперником. Мы отрабатываем это на тренировках, мы хороши в этом», – сказал Вейналдум.