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    Лига 1. «Лилль» проиграл «Лорьяну» и другие результаты

    В матче пятого тура Лиги 1 «Лилль» уступил «Лорьяну» со счетом 0:1. Победу хозяевам принес Бенджамин Муканджо, реализовавший пенальти.

    В других встречах тура «Нанси» и «Нант» поделили очки, «Бордо» уступил «Анжеру», «Дижон» и «Метц» голов не забили, «Тулуза» обыграла «Генгам».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

    Нанси – Нант – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Степински, 67; 1:1 – Пуйо, 71.

    Лорьян – Лилль – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Муканджо, 76 (с пенальти).

    Бордо – Анжер – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Экамби, 38.

    Дижон – Метц – 0:0 (0:0)

    Удаление: нет – Дукуре, 58.

    Тулуза – Генгам – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бриан, 54; 1:1 – Брайтвайт, 63 (с пенальти); 2:1 – Дурмаз, 66.

    Удаление: нет – Йонссон, 40.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2016 22:52
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