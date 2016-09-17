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    Родионов: «Аленичев вернется в «Спартак» и сделает его чемпионом? Почему нет?»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов выразил мнение, что бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев в будущем может вернуться к работе с командой и привести ее к чемпионству в РФПЛ. Напомним, российский специалист покинул московский клуб в августе 2016 года.

    – Аленичев сказал в интервью, что еще вернется в «Спартак» и сделает его чемпионом. Верите, что такое в жизни еще может случиться?

    – А почему нет? Конечно. Я желаю Дмитрию Анатольевичу успехов на тренерском поприще, на самом деле. Он оказался в достаточно сложной ситуации, мы прекрасно это понимаем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2016 17:22
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 сентября 2016, 21:32

      Дождёмся сначала успеха от Карреры, ага.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 сентября 2016, 18:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А разве кто-нибудь сомневается, что у тренера Дмитрия Аленичева когда-нибудь будут успехи? Никто! Но только после успехов Карпина... И случится это чудо лет через сто!

      -5
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