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    ФНЛ. «Шинник» обыграл «Кубань» и ворвался в зону стыковых матчей

    В матче 13-го тура первенства ФНЛ «Шинник» в гостях одержал победу над «Кубанью» – 1:0. Три очка ярославскому клубу принес Давид Дзахов, забивший единственный гол.

    Отметим, что данная победа позволила «Шиннику» подняться в зону стыковых матчей.

    Первенство ФНЛ. 13-й тур

    Кубань (Краснодар) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дзахов, 14.

    Удаление: Бендзь, 59 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2016 20:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 сентября 2016, 12:55

      Уточните, с какой скоростью ворвался?
      60 км/ч. - скорость движения гор. транспорта.
      315 км/ч. - скорость движения болида F-1.
      850 км/ч. - скорость гражданской авиации.
      11200 км/ч. - скорость ЛА Ю-71, гиперзвук.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 18 сентября 2016, 11:47

      "Шинник" вперёд!)

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 сентября 2016, 00:54

      «Кубань» доверяет Петреску.......Доверяет и всё !!!Очки команде и нахрен не нужны, ГЛАВНОЕ ДОВЕРЯТЬ петреску...

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      Рейтинг: +73

      Эрк > Докторо123 18 сентября 2016, 13:34

      ахах, да Петреску их хотя бы играть заставляет))) другой бы на его месте уже руки опустил

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      Рейтинг: +33709

      zra78 18 сентября 2016, 00:18

      Пора выходить

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