ФНЛ. «Шинник» обыграл «Кубань» и ворвался в зону стыковых матчей

В матче 13-го тура первенства ФНЛ «Шинник» в гостях одержал победу над «Кубанью» – 1:0. Три очка ярославскому клубу принес Давид Дзахов, забивший единственный гол.

Отметим, что данная победа позволила «Шиннику» подняться в зону стыковых матчей.

Первенство ФНЛ. 13-й тур

Кубань (Краснодар) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дзахов, 14.

Удаление: Бендзь, 59 – нет.

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