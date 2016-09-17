ФНЛ. «Шинник» обыграл «Кубань» и ворвался в зону стыковых матчей

Уточните, с какой скоростью ворвался?
60 км/ч. - скорость движения гор. транспорта.
315 км/ч. - скорость движения болида F-1.
850 км/ч. - скорость гражданской авиации.
11200 км/ч. - скорость ЛА Ю-71, гиперзвук.
В матче 13-го тура первенства ФНЛ «Шинник» в гостях одержал победу над «Кубанью» – 1:0. Три очка ярославскому клубу принес Давид Дзахов, забивший единственный гол.
Отметим, что данная победа позволила «Шиннику» подняться в зону стыковых матчей.
Первенство ФНЛ. 13-й тур
Кубань (Краснодар) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Дзахов, 14.
Удаление: Бендзь, 59 – нет.