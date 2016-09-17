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    Ефремов: «Должны были забивать «Спартаку» второй гол, но вместо этого пропустили»

    Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов посетовал на плохую реализацию моментов в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3).

    «Опять проиграли, не забили свои моменты. Перед вторым голом в наши ворота должны были забивать, а вместо этого пропустили. Сработал закон футбола — не забиваешь ты, забивают тебе. Даже при счете 1:3 у нас были опасные моменты. Будем работать над реализацией.

    После третьего гола начали играть более раскованно, терять действительно было нечего, поэтому моменты появились, но реализация подвела. Постараемся как можно скорее забыть эту игру и к матчу Кубка России с «Волгарем» подойдем в хорошем настроении. Постараемся выиграть», — сказал Ефремов.

    Источник: ФК «Оренбург»

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    17.09.2016 01:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 сентября 2016, 13:07

      Что поделать, но был футбол,
      У любой команды - впереди лучший гол.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 17 сентября 2016, 10:00

      если бы---были бы. учитесь использовать моменты

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 17 сентября 2016, 08:51

      ХОРОШАЯ КОМАНДА, КОМУ-ТО ПРЕТ КАМУ-ТО НЕТ

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 17 сентября 2016, 08:38

      Оренбург неожиданно и приятно удивил своей игрой. Команда очень хорошо двигается, создает немало острых моментов у ворот соперника, здорово цепляется за мяч. Удивлен что находится внизу турнирной таблицы при такой то игре. Успеха вам в дальнейших играх Оренбуржцы!

      4
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 17 сентября 2016, 07:16

      исполнители у спартака лучше , что и доказали промес с джано ! заслуженная победа !

      3
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