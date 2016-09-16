Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Боливией и Венесуэлой

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком игроков, которые смогут принять участие в предстоящих отборочных матчах к ЧМ-2018 с командами Боливии и Венесуэлы.

Стоит отметить, что в заявку из 24 футболистов попал полузащитник «Зенита» Жулиано.

Вратари: Алисон, Вевертон, Сантана;

Защитники: Миранда, Маркиньос, Тьяго Силва, Карлос Жио, Дани Алвес, Лемос, Марсело, Филипе Луис;

Полузащитники: Каземиро, Ренато Аугусто, Паулиньо, Оскар, Виллиан, Фернандиньо, Лукас Лима, Жулиано, Коутиньо;

Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Фирмино, Габриэл Жезус.