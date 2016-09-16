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    Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Боливией и Венесуэлой

    Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком игроков, которые смогут принять участие в предстоящих отборочных матчах к ЧМ-2018 с командами Боливии и Венесуэлы.

    Стоит отметить, что в заявку из 24 футболистов попал полузащитник «Зенита» Жулиано.

    Вратари: Алисон, Вевертон, Сантана;

    Защитники: Миранда, Маркиньос, Тьяго Силва, Карлос Жио, Дани Алвес, Лемос, Марсело, Филипе Луис;

    Полузащитники: Каземиро, Ренато Аугусто, Паулиньо, Оскар, Виллиан, Фернандиньо, Лукас Лима, Жулиано, Коутиньо;

    Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Фирмино, Габриэл Жезус.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 23:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 сентября 2016, 08:09

      отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 сентября 2016, 07:49

      не подведи там!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 сентября 2016, 05:03

      Удачи в сборной.

      -1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 17 сентября 2016, 02:14

      Вот вам и скаутинг на основе ТТД имени Луческу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      alboro > headdevil 17 сентября 2016, 03:34

      Мистер знал его еще по Днепру

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +483

      headdevil > alboro 21 сентября 2016, 14:29

      Это да, но в Днепре он не тем чем надо занимался)

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 сентября 2016, 00:32

      Молорик удачи в сборной

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 сентября 2016, 00:17

      Жулик пока Халкушу переигрывает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 17 сентября 2016, 00:09

      а ХАЛКА ТЕПЕРЬ В СБОРНУЮ КИТАЯ

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 сентября 2016, 00:08

      Удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 16 сентября 2016, 23:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хреново. Со Спартаком не сыграет((

      -4
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 16 сентября 2016, 23:14

      Жулиано очень крут. Зенит сделал правильный трансфер.

      4
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