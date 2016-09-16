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    Ещенко: «Пусть Благо показывает, что хочет. Результат на табло»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после победы над «Оренбургом» в матче 7-го тура чемпионата России отметил особую эмоциональность игры.

    «Не удивлен, что матч получился таким эмоциональным. Для «Оренбурга» это была важная игра. Хозяев очень активно поддерживали, а сами футболисты рвались вперед. Короче, эмоции вышли на первый план. Нам нужно было успокоить игру, забивать голы. Жаль, что на перерыв ушли с ничейным счетом. Это не входило в планы «Спартака».

    Говорят, 11-метровый был, держали соперника. Но надо ведь обоюдно судить. Если в наши ворота ставят такой пенальти, то и в ворота «Оренбурга» назначайте. Ну и там побежали игроки, начали говорить всякое, заступаться. Вот и получилась потасовка. В эпизоде с Комбаровым Георгиев тоже начал что-то рассказывать, поднимать Диму.

    Я не видел, что Георгиев сделал после гола. Но результат на табло. А Георгиев пусть показывает, что хочет», — сказал Ещенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2016 21:08
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 17 сентября 2016, 12:10

      Ещенко: «Пусть Благо показывает, что хочет. Я, к сожалению, ничего показать не могу. Мне гордиться нечем»

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 16 сентября 2016, 23:11

      Этого Благо за такие выкрутасы в европейских чемпионатах удалили бы без разговоров.

      2
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