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    Евдокимов: «Игроки «Оренбурга» показали всем, что умеют играть в футбол»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов остался удовлетворен игрой своих подопечных в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака» (1:3).

    «Понятно, что это «Спартак», у которого очень много индивидуально сильных футболистов, но я считаю, что мы держались достойно. Мы создали немало голевых моментов, может, даже больше, чем «Спартак», но в итоге проиграли.

    Да, это «Спартак», но сегодня мы всем показали, что умеем играть в футбол», – заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 сентября 2016, 12:27

      Евдокимов не лукавит. Команда показала очень хороший футбол! Поэтому и голы Спартака были красивый, потому что плохие Оренбургу не закатишь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 16 сентября 2016, 19:53

      Да, молодцы. Если б не Спартак - победили бы. И если б у них был форвард классный, могли бы и за очки ухватиться.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 сентября 2016, 19:30

      Ага, и грубить тоже.

      3
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