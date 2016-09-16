Фанаты «Зари» устроили драку с болельщиками «Фенербахче»

Перед матчем первого тура Лиги Европы между «Зарей» и «Фенербахче», который закончился со счетом 1:1, украинские фанаты устроили потасовку с турками, сообщает Footboom. Это произошло в одном из ресторанов Одессы.

Сообщается, что турецкие болельщики не были агрессивно настроены, спокойно отдыхали и готовились к матчу. Но украинские фанаты спровоцировали драку с применением подручных предметов. Журналисту, присутствовавшему на месте инцидента было запрещено фотографировать. Стоит отметить, что нескольким участникам драки понадобилась медицинская помощь.