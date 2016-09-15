Лига Европы. «Зенит» вырвал победу у «Маккаби»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» обыграл «Маккаби» со счетом 4:3. У хозяев дублем отметился Харис Медуньянин, еще один гол на счету Видара Кьяртанссона. В составе «Зенита» отличились Роберт Мак, Александр Кокорин, Жулиано и Лука Джорджевич.

Также в этом квартете выступают АЗ и «Дандолк».

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

Маккаби (Израиль) – Зенит (Россия) – 3:4 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Медуньянин, 26; 2:0 – Кьяртанссон, 50; 3:0 – Медуньянин, 70; 3:1 – Кокорин, 76; 3:2 – Маурисио; 84; 3:3 – Жулиано, 86; 3:4 – Джорджевич, 90.

Маккаби: Райкович, Харуш, Филипенко, Бен-Хаим, Даса, Альберман, Медуньянин, Игьебор, Бенаюн (Мича, 79), Бен-Хаим II, Кьяртассон (Бен-Басат, 74).

Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Смольников, Жирков, Хави Гарсия (Маурисио, 72), Витсель, Мак, Жулиано, Кокорин, Кержаков (Джорджевич, 61).

Предупреждения: Райкович, 77; Даса, 79; Даса, 81; Мича, 83 – Кокорин, 19; Гарсия, 57; Витсель, 60.

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