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Лига Европы. «Зенит» вырвал победу у «Маккаби»

15 сентября 2016, 21:52
108

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» обыграл «Маккаби» со счетом 4:3. У хозяев дублем отметился Харис Медуньянин, еще один гол на счету Видара Кьяртанссона. В составе «Зенита» отличились Роберт Мак, Александр Кокорин, Жулиано и Лука Джорджевич.

Также в этом квартете выступают АЗ и «Дандолк».

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

Маккаби (Израиль) – Зенит (Россия) – 3:4 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Медуньянин, 26; 2:0 – Кьяртанссон, 50; 3:0 – Медуньянин, 70; 3:1 – Кокорин, 76; 3:2 – Маурисио; 84; 3:3 – Жулиано, 86; 3:4 – Джорджевич, 90.

Маккаби: Райкович, Харуш, Филипенко, Бен-Хаим, Даса, Альберман, Медуньянин, Игьебор, Бенаюн (Мича, 79), Бен-Хаим II, Кьяртассон (Бен-Басат, 74).

Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Смольников, Жирков, Хави Гарсия (Маурисио, 72), Витсель, Мак, Жулиано, Кокорин, Кержаков (Джорджевич, 61).

Предупреждения: Райкович, 77; Даса, 79; Даса, 81; Мича, 83 – Кокорин, 19; Гарсия, 57; Витсель, 60.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Маккаби Зенит
Комментарии (108)
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zagrizlik
1473965697
Судья,походу,судить в европе больше не будет )))
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Дон-Батя
1473965932
С победой!!!! Супер!!! Но нервишки потрепали п...здец как!!!!!)))
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VVM1964
1473966459
ГОВОРЯТ " ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ " , МОЖЕТ И ТАК , НО ПОЗДРАВЛЯТЬ МНЕ НИ КОМАНДУ , НИ БОЛЕЛЬЩИКОВ НЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ЖЕЛАНИЯ . Я ДУМАЮ ТОЛЬКО ole ole ola И ЕМУ ПОДОБНЫЕ БУДУТ СЕЙЧАС СКАКАТЬ И ВЕРЕЩАТЬ ОТ РАДОСТИ , А ЧЕМУ ? 3 ОЧКАМ ? СКАЖУ СЛОВАМИ ОЗЕРОВА " ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН "
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dudarik
1473966659
Бомжи ну вы даете,с победой! ибо я в еврокубках за Россию!!! (Но все равно лохи от евреев треху получили.....)
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Rzn_za_cska
1473966689
То что выиграли молодцы но пропустить 3 мяча от макаби....не есть гуд
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4agaaa
1473966704
Фантастика от Питера! Браво ребята, с победой!!!
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Joko21
1473966860
аплодирую стоя. Достойно!
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slipoi
1473967003
не понимаю почему все радуются и "испытывают гордость за страну". Играли отвратительно, скатали договорняк (ну серьезно, вы настолько наивны?). это ж позорище. лучше б проиграли в бою, чем так выигрывать.
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Snerg
1473967029
мда уж ))), с чем поздравляете?)))) не даром газпром залез в ЛЧ)))) а придуманный свободный --- это вообще фантастика))
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Дон Посей
1473971881
Горгаз-бригада им. Халка в очередной раз героически вырывает волевую победу над командой из десяти игроков ! По другому, сука, не получается...Оле-оле, трубадуры!
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