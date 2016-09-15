Хохлов: «Антирекорд Акинфеева? В матче с «Байером» Игорь действовал надежно»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился мнением об антирекорде голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Напомним, что в матче против «Байера» 30-летний вратарь пропустил в 38-й встрече турнира подряд.

– Когда же оборвется печальная серия Акинфеева в Лиге чемпионов?

– Ну, в этом матче к нему-то какие претензии? – удивился Хохлов. – Первый гол «Байер» забил из офсайда. Второй – после рикошета. В остальных эпизодах Игорь действовал надежно. Кстати, арбитр во втором тайме к ЦСКА был более лоялен.

– В чем это выражалось?

– Почти все спорные ситуации трактовал уже в пользу армейцев. Взять хотя бы эпизод, когда у самой линии штрафной нарушил правила Игнашевич…