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    Новосельцев готов перейти в европейский клуб среднего уровня

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев не исключил, что в будущем сменит клубную прописку и попробует свои силы в одном из клубов Европы.

    «Когда-то меня спросили – хотел бы ты поиграть в Европе? Ответил – да, если бы поступило хорошее предложение. Речь не только о «Манчестер Юнайтед» и других грандах. Меня устроила бы хорошая, среднего уровня команда. Может, и сейчас бы поехал. Но как будет дальше развиваться карьера – не знаю. Само собой, по максимуму постараюсь приносить пользу «Зениту» и развиваться, выиграть с ним как можно больше титулов. Я вообще считаю, что человеческим возможностям нет предела. С другой стороны, может, все эти пять лет отыграю в Петербурге, а может, что-то за это время изменится», – заявил Новосельцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2016 06:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2016, 10:15

      в Реал(Сьерра-Леоне)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 09:22

      Ага как Витселя тебя будут продавать!

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 сентября 2016, 08:55

      Ты пока доверия в зените не внушаешь, судя по первому матчу, а уже о европе думает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 15 сентября 2016, 07:53

      Кому вы там нужны!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 15 сентября 2016, 07:51

      дааа... с таким настроением 5 лет на чемоданах сидеть будет

      0
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