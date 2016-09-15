Раньери: «Сказал игрокам, что гимн Лиги чемпионов заряжает и заставляет бороться»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:0).

«Я сказал игрокам, что гимн Лиги чемпионов заряжает батарейки и заставляет тебя бороться.

Было важно победить после поражения от «Ливерпуля». Мы забили очень быстро, и это придало нам уверенности на весь матч.

«Брюгге» очень хорошо работал с мячом, они контролировали его, но мы контролировали матч, и это было хорошо для нас. Возможно, в начале игры мы удивили их», – сказал Раньери.