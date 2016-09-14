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    Лига чемпионов. «Лестер» разгромил «Брюгге», «Порту» и «Копенгаген» разошлись миром

    В матче первого тура группового этапа Лиги «Лестер» с крупным счетом обыграл «Брюгге» – 3:0. Два гола забил Рияд Марез, еще один мяч на счету Марка Олбрайтона.

    В другой встрече группы «Порту» и «Копенгаген» сыграли вничью – 1:1.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

    Брюгге (Бельгия) – Лестер (Англия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Олбрайтон, 5; 0:2 – Марез, 29; 063 – Марез, 61 (с пенальти).

    Порту (Португалия) – Копенгаген (Дания) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Отавио, 13; 1:1 – Корнелиус, 52.

    Удаления: нет – Грегуш, 66.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 23:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 15 сентября 2016, 05:07

      Лестер красава так держать

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      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 14 сентября 2016, 23:57

      Лестер с почином))
      Порту лохи...

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