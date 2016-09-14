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Судьи
Главный судья:
Матей Юг (Любляна)

Порту - Копенгаген

14.09.2016, Среда, 21:45 мск Порту, стадион Драгау Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:45) Лига чемпионов, 1 тур Порту - Копенгаген
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    Рейтинг: +4

    irina@@@ 14 сентября 2016, 22:14

    Порту рви Копенгаген

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