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Судьи
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
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Брюгге - Лестер

14.09.2016, Среда, 21:45 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Лига чемпионов, 1 тур Брюгге - Лестер
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 6 0 0 6 2:14 -12 0
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    Рейтинг: +8

    past35 15 сентября 2016, 00:01

    молодцы

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