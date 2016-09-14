Луческу: «Шатова тревожит голеностоп, у Дзюбы тоже была проблема»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива.

«У нас достаточно информации о сопернике. Видели их игру с «Бейтаром», с «Хайдуком». Использовали и информацию по прошлому году, когда «Маккаби» играл с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

Знаем, что сейчас они меняют систему, взяли несколько новых игроков, больше внимания уделяют оборонительным действиям. Много опытных игроков, в том числе с международным опытом.

Мы знаем, что ждать от этой команды завтра и что они нам представят. Есть четыре –пять игроков, через которых строится игра всей команды. К этому тоже готовы. Из того, что должны знать о «Маккаби», знаем все», – сказал Луческу.

Также наставник объяснил свое решение не брать на игру Олега Шатова и Артема Дзюбу.

«Шатова давно тревожит голеностоп. Посоветовались с доктором и решили дать ему отдохнуть, чтобы не наслаивались травмы. Не стоит забывать, что игроки сборной начали подготовку к сезону позже, не прошли все сборы – это требует внимательного отношения.

У Дзюбы тоже была проблема – решили не усгублять ее и не рисковать нападающим. Решили дать ему полноценно восстановиться.

Вроде у нас есть состав, но есть игроки, которых толком в деле не видел. Рязанцев, Данни, Файзулин. Анюков, который сыграл только один матч. Сейчас нужны игроки – нам играть на три фронта, хочется, чтобы все были здоровы. Надеюсь, все поправятся вскоре. У нас даже количественно не совсем хватает игроков на все эти игры. Будем ждать восстановления».