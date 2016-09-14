Оскар Гарсия: «Краснодар» – команда высокого уровня и трудный соперник»

Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Краснодара». По мнению наставника, перестановки в тренерском штабе российского клуба не будут иметь большого значения, так как «Краснодар» – команда высокого уровня.

«Любые перестановки в тренерском штабе – это шанс для игроков, которые не играли при прежнем тренере. Они хотят показать новому тренеру, что заслуживают играть и продемонстрировать всe, на что способны. Но я убежден, что в завтрашнем матче это не будет иметь значения, так как нынешний наставник прекрасно знаком с командой и игроками. Как бы ни было, «Краснодар» – команда высокого уровня и трудный соперник», – заявил Гарсия.

Напомним, матч состоится 15 сентября, в 22:05 по московскому времени.