Анчелотти: «Баварии» по силам взять Лигу чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уверен, что в нынешнем сезоне его команда будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

«Взять Лигу чемпионов? Я уверен, что нам это по силам. В этом сезоне «Бавария» будет конкурентоспособной во всех турнирах. На данный момент все отлично, но для начала нам нужно выиграть группу, а дальше будет видно по жеребьевке.

У меня очень хорошая команда, большой выбор игроков, поэтому определиться со стартовым составом не так-то просто», – сказал Анчелотти.

Напомним, «Бавария» обыграла «Ростов» со счетом 5:0.