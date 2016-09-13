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    Лига чемпионов. «Бавария» отправила в ворота «Ростова» пять безответных мячей

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Ростов» – 5:0. Счет открыл в середине первого тайма Роберт Левандовски, перед перерывом преимущество мюнхенцев удвоил Томас Мюллер, во втором тайме дублем отметился Джошуа Кииммих, а окончательный результат установил Хуан Бернат.

    Напомним, в этой группе также выступают ПСВ и «Атлетико».

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

    Бавария (Германия) – Ростов (Россия) – 5:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Левандовски, 28 (с пенальти); 2:0 – Мюллер, 45; 3:0 – Киммих, 53; 4:0 – Киммих, 60; 5:0 – Бернат, 90.

    Бавария: Нойер, Хуммельс (Бернат, 51), Тиаго (Санчес, 71), Мартинес, Левандовски, Коста (Рибери, 65), Рафинья, Видаль, Мюллер, Алаба, Киммих.

    Ростов: Джанаев, Калачев, Гранат, Терентьев, Полоз (Думбия, 46), Нобоа, Азмун (Препелицэ, 64), Мевля, Навас, Гацкан, Ерохин.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2016 23:38
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    Комментарии52
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 сентября 2016, 10:13

      Ну чего, доприкалывались над вратарем Аякса?)
      Ждете встречи с ним опять?) Еще пяток получите.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 14 сентября 2016, 09:45

      проиграли-ничего страшного нет проигрывают все и Барселона и Реал нужно дальше играть и не отчаиваться

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 сентября 2016, 09:38

      Одного не могу понять, почему так радуются болельщики НАШИХ ГРАНДОВ проигрышу Ростова? Если Бердыев останется в команде на пару лет, то Бавария будет бита вместе с Барселой и Реалом (остальных он уже в прошлом году нагнул конкретно, про них молчу) какой бы желчью не исходили горе болелы, а Ростову не унывать у них ещё всё впереди!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 сентября 2016, 08:59

      Ничего страшного,продолжаем играть!!!

      -1
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      Рейтинг: +294

      Мортус 14 сентября 2016, 08:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну что. Сбили спесь с колхоза. Ничего. Впереди еще Атлетико и ПСВ. Вперед автобус.

      -4
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      Рейтинг: +104

      M.B. > Мортус 14 сентября 2016, 10:45

      Уж кто колхоз -так это ты!

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 сентября 2016, 08:21

      Надеялись на чудо... Увы...

      -1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 14 сентября 2016, 07:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По делом Антифутболистам этим. Чмошники сидевшие всю игру в обороне. Пердыевсая тактика отсосала. Как и сам Пердыев. Ростову полного провала что в ЛЧ что в Чемпионате. Крысы ебаные. Сидеть в обороне это нечто. Глорье ебаште минусы

      -7
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > VReDNiY 14 сентября 2016, 09:42

      Смотри не лопни от натуги

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Fan Loko mik 14 сентября 2016, 09:46

      Офнись чмошник

      -2
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Fan Loko mik 14 сентября 2016, 09:46

      Следи за своим Шлокомотивом и не вылазь из РФПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      M.B. > Зенит оле оле ола 14 сентября 2016, 10:43

      Паноплодили уродов в Питере.
      Что ж бывает!

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 14 сентября 2016, 07:25

      Досадно.

      -1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 сентября 2016, 07:22

      Просто испугались.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s > ДАША Д 14 сентября 2016, 07:26

      Абсолютно согласен, растерянность и нервозность была явной.

      0
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > ДАША Д 14 сентября 2016, 16:08

      канеш и убежали к себе в оборону!

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 14 сентября 2016, 06:59

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      Вопрос один - зачем ростов в ЛЧ?

      -6
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      Рейтинг: +767

      товрос > stream15 14 сентября 2016, 07:22

      а кто должен быть?

      1
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      ...
      Рейтинг: +104

      M.B. > stream15 14 сентября 2016, 10:49

      Ответ - не зря ты стремом 15 зовешься.

      1
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