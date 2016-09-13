Раньери: «Наша победа в ЛЧ невозможна. Но мы доказали, что невозможное возможно»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов накануне матча первого тура группового этапа против «Брюгге».

«Наша сказка – это не только спорт, но и жизнь. Если веришь, то хорошие вещи происходят, а если нет, то сложно на что-то рассчитывать.

Победить в Лиге чемпионов невозможно. Но «Лестер» уже доказал, что невозможное возможно. Мы бы хотели написать еще одну большую сказку. Важно приобрести опыт. Я не хочу создавать для фанатов иллюзии», – сказал Раньери.