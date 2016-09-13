Кононов попрощался с «Краснодаром» и его болельщиками

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов обратился к клубу, руководству и болельщикам.

«Прежде всего хочу выразить огромную благодарность руководству клуба и в первую очередь его президенту Сергею Николаевичу Галицкому за то, что дали мне возможность в течение трех лет руководить командой. Были созданы все условия для комфортной работы и достижения результата, в моем распоряжении были очень сильные футболисты, и каждый год в «Краснодаре» мы вместе стремились прогрессировать. Но современный футбол таков, что редко когда удается пройти весь сезон стабильно, у любой команды бывают как взлеты, так и спады. Это неизбежно, и наш коллектив не был в этом плане исключением. Однако мы всегда справлялись с трудностями, вместе преодолевали спады и добивались результата.

В этом сезоне я лично поставил для себя, как для тренера, максимальную задачу – быть в числе двух первых призеров чемпионата России и завоевать место в Лиге чемпионов. К сожалению, на данный момент команда с данной задачей не справляется, но я уверен, что «Краснодар» продолжит двигаться к этой высокой цели под руководством того специалиста, который придет мне на смену и достигнет ее. Президент клуба, который вкладывает большие средства и всю свою душу в любимое детище, вне всякого сомнения этого достоин. И я искренне желаю, чтобы следующий тренер «Краснодара» пошел дальше меня в плане результатов.

Огромное спасибо всем болельщикам, мы с командой ощущали их поддержку с первого до последнего дня моей работы в клубе. Спасибо всем футболистам, с которыми я работал, за их доверие и понимание, за наши совместные победы и достижения. Спасибо всему тренерскому составу и персоналу клуба за высокий профессионализм.

Хочу, чтобы все успехи, которых мы добились вместе в ФК «Краснодар», остались в прошлом, а впереди бы команду ждали более высокие рубежи и по-настоящему большие трофеи. Это были три самые счастливые года моей жизни, и я благодарен за них всем, кто работал вместе со мной», – сказал Кононов.

Напомним, сегодня специалист подал в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Шалимов.