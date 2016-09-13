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Кононов попрощался с «Краснодаром» и его болельщиками

13 сентября 2016, 23:00
25

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов обратился к клубу, руководству и болельщикам.

«Прежде всего хочу выразить огромную благодарность руководству клуба и в первую очередь его президенту Сергею Николаевичу Галицкому за то, что дали мне возможность в течение трех лет руководить командой. Были созданы все условия для комфортной работы и достижения результата, в моем распоряжении были очень сильные футболисты, и каждый год в «Краснодаре» мы вместе стремились прогрессировать. Но современный футбол таков, что редко когда удается пройти весь сезон стабильно, у любой команды бывают как взлеты, так и спады. Это неизбежно, и наш коллектив не был в этом плане исключением. Однако мы всегда справлялись с трудностями, вместе преодолевали спады и добивались результата.

В этом сезоне я лично поставил для себя, как для тренера, максимальную задачу – быть в числе двух первых призеров чемпионата России и завоевать место в Лиге чемпионов. К сожалению, на данный момент команда с данной задачей не справляется, но я уверен, что «Краснодар» продолжит двигаться к этой высокой цели под руководством того специалиста, который придет мне на смену и достигнет ее. Президент клуба, который вкладывает большие средства и всю свою душу в любимое детище, вне всякого сомнения этого достоин. И я искренне желаю, чтобы следующий тренер «Краснодара» пошел дальше меня в плане результатов.

Огромное спасибо всем болельщикам, мы с командой ощущали их поддержку с первого до последнего дня моей работы в клубе. Спасибо всем футболистам, с которыми я работал, за их доверие и понимание, за наши совместные победы и достижения. Спасибо всему тренерскому составу и персоналу клуба за высокий профессионализм.

Хочу, чтобы все успехи, которых мы добились вместе в ФК «Краснодар», остались в прошлом, а впереди бы команду ждали более высокие рубежи и по-настоящему большие трофеи. Это были три самые счастливые года моей жизни, и я благодарен за них всем, кто работал вместе со мной», – сказал Кононов.

Напомним, сегодня специалист подал в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Шалимов.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кононов Олег
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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tilvan
1473797905
Исчерпал себя за эти три года. Будем ждать нового тренера. Спасибо за все, Олег Георгиевич! Успехов в дальнейшем!
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acer2003
1473798858
Опрометчивый шаг руководства Краснодара
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473799126
Успехов в работе с новым клубом самому порядочному тренеру Премьер-лиги, заслуживающему большущее Уважение!
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Cobold
1473799621
Шалимов насколько был хороший игрок, на столько же отвратительный тренер. Краснодар с ним будет на дне таблицы. Очень необдуманное решение со стороны руководства клуба.
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Фан666
1473800517
Глупое решение, менять опытного тренера на пустоту. Отмазка звучит неубедительно про исчерпал и ЛЧ.
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Xiko
1473802657
Тренер шикарный!
Ответить
sdg4tdhs
1473803278
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke
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арейская
1473807721
Жаль, хороший тренер, спасибо за работу и надеюсь ещё увидеть Кононова в клубах РФПЛ
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Gold of Spartak
1473807769
Прекрасный тренер прекрасного клуба! И у него, и у клуба всё будет в порядке)
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Томь вперёд
1473823265
Хороший тренер! Жаль! Но похоже команде действительно необходима перезагрузка.
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