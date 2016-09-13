Гендиректор: «Краснодара»: «Можно сказать, причина ухода Кононова – результаты команды»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг назвал причины ухода в отставку главного тренера Олега Кононова.

«Кононов подал в отставку сам. У нас были и есть хорошие отношения. Мы продолжаем общаться, никаких проблем нет. Такова тренерская доля.

Это первое заявление об уходе, раньше ничего такого не было. У нас состоялся хороший разговор, в результате решили расстаться. Можно сказать, что причиной стали результаты команды, но в целом это комплексное решение.

Кононов уходит один, тренерский штаб остается. Было ли все это сюрпризом? Сюрприз – это покер Аршавина «Ливерпулю», хотя и там это результат большой работы. Мы в таком мире живем, что всегда надо быть готовым к переменам», – сказал Хашиг.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера краснодарцев назначен Игорь Шалимов.