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  • Гендиректор: «Краснодара»: «Можно сказать, причина ухода Кононова – результаты команды»

Гендиректор: «Краснодара»: «Можно сказать, причина ухода Кононова – результаты команды»

13 сентября 2016, 22:30
7

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг назвал причины ухода в отставку главного тренера Олега Кононова.

«Кононов подал в отставку сам. У нас были и есть хорошие отношения. Мы продолжаем общаться, никаких проблем нет. Такова тренерская доля.

Это первое заявление об уходе, раньше ничего такого не было. У нас состоялся хороший разговор, в результате решили расстаться. Можно сказать, что причиной стали результаты команды, но в целом это комплексное решение.

Кононов уходит один, тренерский штаб остается. Было ли все это сюрпризом? Сюрприз – это покер Аршавина «Ливерпулю», хотя и там это результат большой работы. Мы в таком мире живем, что всегда надо быть готовым к переменам», – сказал Хашиг.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера краснодарцев назначен Игорь Шалимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кононов Олег
Комментарии (7)
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Фан666
1473795681
Результаты? Это если бы они в зоне вылета были тогда понятное дело. А так не понятно. Вот в Рубине отсутсутствие результатов и никто не увольняет.
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иван маташов
1473801702
MYOGrkggw
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bafor
1473802132
Странно. Перед самой ЛЕ. Может тут не всё чисто.
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sdg4tdhs
1473803533
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pravda
1473831473
Зачем? До чемпионства пока далеко, зона ЛЕ скорее всего и так будет, если конечно совсем не провалятся...смысл отставки? Если еще и готовой замены нет, то вообще не понятно, на носу ЛЕ
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