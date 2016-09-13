Шалимов: «Пока нет никаких эмоций. Завтра с командой улетаем на матч Лиги Европы»

Игорь Шалимов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» после ухода Олега Кононова, прокомментировал перестановки в тренерском штабе. По словам Шалимова, у него пока нет никаких эмоций.

«Пока никого не видел из руководства, а о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» сам узнал вот недавно. Пока нет никаких эмоций, непонятно, что говорить в таких случаях. Завтра с командой улетаем на матч Лиги Европы», – заявил специалист.