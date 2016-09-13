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  • Шалимов: «Пока нет никаких эмоций. Завтра с командой улетаем на матч Лиги Европы»

Шалимов: «Пока нет никаких эмоций. Завтра с командой улетаем на матч Лиги Европы»

13 сентября 2016, 17:47
14

Игорь Шалимов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» после ухода Олега Кононова, прокомментировал перестановки в тренерском штабе. По словам Шалимова, у него пока нет никаких эмоций.

«Пока никого не видел из руководства, а о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» сам узнал вот недавно. Пока нет никаких эмоций, непонятно, что говорить в таких случаях. Завтра с командой улетаем на матч Лиги Европы», – заявил специалист.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Шалимов Игорь Кононов Олег
Комментарии (14)
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Igornv
1473778345
Давай!
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Krasnodar 123
1473778831
ТАК, ШАЛИМОВ ОТВЕЧАЛ ЗА ГРУППУ АТАКИ? А ГДЕ АТАКА В ПОСЛЕДНИХ ИГРАХ? МОЖЕТ ЕМУ ДОГОНЯТЬ КОНОНОВА ПОКА ТОТ НЕ ДАЛЕКО УШЕЛ?
Ответить
Фан666
1473778880
Соберись мужик! Найди положительные эмоции! Игорь бухни что ли!
Ответить
VVM1964
1473779666
НУ ВОТ ВАМ И ЖОПА !
Ответить
Aztec58
1473780933
Удачи!
Ответить
nik55
1473781285
Шалимову удачи
Ответить
Андрей Ермошин
1473782111
Неприятная неожиданность, что-то будет теперь в Краснодаре?
Ответить
ivanthebest
1473785298
Игорян не подведи с командой, как возможно подведёт другой Игорян...)
Ответить
спартак спартаков1
1473801971
удачи быкам с новым тренером
Ответить
Юрий Крутько
1473957970
Игрок был очень хороший.Удачного старта вместе с командой в лиге Европы!
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