Шатов и Дзюба не полетели в Израиль, чтобы избежать рецидива травм

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не включил в состав команды на матч группового этапа Лиги Европы с «Маккаби» из Тель-Авива Олега Шатова и Артема Дзюбу по причине мелких повреждений. Иными словами, наставник сине-бело-голубых решил поберечь, во избежании рецидивов.

Заметим, что в минувшее воскресенье, оба игрока приняли участие во встрече 7-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (5:0) – Дзюба провел на поле все 90 минут и забил гол, Шатов был заменен в перерыве.