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    Вилья: «Возвращение в «Валенсию» исключено»

    Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья заявил, что планирует отработать контракт с американским клубом до конца, а также подчеркнул, что его возвращение в «Валенсию», за которую он выступал с 2005 по 2010 год, исключено.

    «Пока я не хочу говорить о своем будущем. У меня еще полтора года контракта с «Нью-Йорк Сити» и я планирую их отработать. Меня часто спрашивают о возвращении в «Валенсию, но это очень сложно. Я бы сказал, что это исключено. Этот клуб многое сделал для меня, но я лишь могу пожелать команде хорошего сезона», – заявил Вилья.

    Источник: Superdeporte

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    13.09.2016 15:46
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 13 сентября 2016, 16:34

      Не нужен пенсия

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