Сане: «Манчестер Сити» не испугает «Боруссию» М»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии». По словам футболиста, немецкий клуб не боится англичан и будет верить в выход в плей-офф.

«Боруссия» приедет к нам без страха, потому что они думают, что смогут выйти из группы. Они представляют для нас опасность, но мы готовы, ведь играем дома. Менхенгладбах – это очень хорошая команда, играющая в прекрасный футбол. Честно говоря, мне очень нравится наблюдать за их игрой», – сказал Сане.