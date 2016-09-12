Скрипченко: «Рубин» был сильнее нас во многих компонентах игры»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко подчеркнул, что его команда потерпела заслуженное поражение от «Рубина» в матче 6-го тура чемпионата России.

«Во многих компонентах игры соперник нас превзошел. Стартовые 20 минут матча мы не могли взять контроль над мячом. Игроки «Рубина» почувствовали это, после чего начали создавать моменты.

Мы пытались сравнять счет после пропущенного гола, но футболисты «Рубина» были быстрее нас. Мы допустили серьезные прорехи в обороне, когда пропускали», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».