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  • Булыкин считает, что у «Ростова» будет очень мало шансов в игре с «Баварией»

Булыкин считает, что у «Ростова» будет очень мало шансов в игре с «Баварией»

12 сентября 2016, 21:06
5

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Ростова» на успех в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, встреча состоится 13 сентября в Мюнхене.

«Шансов у «Ростова» будет очень мало, но если нет надежды и не хочешь хорошо сыграть, то лучше вообще не выходить на поле. Тем более, против такой команды будет очень интересно сыграть. Думаю, «Ростов» будет доволен ничьей, а на что будут играть — это покажет только матч, — сказал Булыкин.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Бавария Ростов Булыкин Дмитрий
Комментарии (5)
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Serjoga
1473704618
Может сразу "похороним" Ростов? Слишком много писсимистов у псевдоэкспертов!
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Zeff
1473707145
Булыкин не авторитет.
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Percent
1473712826
Кэп,еб###!
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dsg4tdh
1473713695
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/gzP98
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balaton78
1473764334
Еще один "эксперт" ..Все прогнозы которые Булыкин давал и с Андерлехт и с Аяксом мимо..
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