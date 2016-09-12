Булыкин считает, что у «Ростова» будет очень мало шансов в игре с «Баварией»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Ростова» на успех в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, встреча состоится 13 сентября в Мюнхене.

«Шансов у «Ростова» будет очень мало, но если нет надежды и не хочешь хорошо сыграть, то лучше вообще не выходить на поле. Тем более, против такой команды будет очень интересно сыграть. Думаю, «Ростов» будет доволен ничьей, а на что будут играть — это покажет только матч, — сказал Булыкин.