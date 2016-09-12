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    Петреску принес извинения за свое поведение в матче с «Соколом»

    Наставник «Кубани» Дан Петреску извинился перед поклонниками команды и судьей встречи 12-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:0) Алексеем Матюниным. Напомним, в субботнем поединке румынский специалист был удален с тренерской скамьи за неподобающее поведение.

    «Очень сожалею о случившемся. Хочу принести извинения соперникам, болельщикам и арбитрам, обслуживавшим матч с «Соколом». В ходе игры я действительно повел себя импульсивно и не сдержался. Вероятно, причиной тому стал накопившийся стресс, связанный с довольно сложным процессом становления нашей команды в ходе текущего сезона.

    Я ни в коем случае не хотел испортить футбольный праздник всем собравшимся на стадионе. Футбол – это всегда эмоции, однако понимаю, что их проявление ни в коей мере не должно перехлестывать через край, что, к сожалению, имело место с моей стороны в календарном поединке 12-го тура. При этом нахожу в себе силы заявить о недопустимости подобного проявления несдержанности и с уверенностью заявляю, что такое впредь больше не повторится», – сказал Петреску.

    Источник: ФК «Кубань»

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    12.09.2016 18:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 14 сентября 2016, 17:45

      уже один раз руководил командой из сортира(((

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 13 сентября 2016, 09:14

      Мужик переживает за игру за результат. Красавец. Если не попрут из клуба толк будет и Кубань не вылетит.

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 12 сентября 2016, 21:22

      Если не будет такого поведения, это будет уже не Дан)

      1
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      Рейтинг: +7

      sdg34dc 12 сентября 2016, 21:11

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://goo.gl/0aOFon

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 12 сентября 2016, 19:34

      Бывает!!!

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 сентября 2016, 19:31

      нервный тренер, надо ему отдохнуть и перестать качать бабло российское

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      Рейтинг: +6304

      порт 12 сентября 2016, 19:25

      Пей настой валерьянки, и всё будет хорошо.

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