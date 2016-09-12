Фанаты «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком тура

Молодец
Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин был признан болельщиками команды лучшим игроком матча с «Туном». За его кандидатуру проголосовало 50% фанатов.
Стоит отметить, что в этой встрече Митрюшкин отразил пять ударов в створ ворот, что позволило ему отыграть первый «сухой» матч в чемпионате. Всего в текущем розыгрыше Суперлиги Антон провел 7 матчей, пропустив 13 голов, а «Сьон» занимает 7-е место в турнирной таблице с 9 очками.
#Mitryushkin élu homme du match avec 50% de vos votes | Mitryushkin wurde Man of the Match gewählt#AM1 #FCSFCT pic.twitter.com/6260KY3yTE— FC Sion (@FCSion) 12 сентября 2016 г.