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    Фанаты «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком тура

    Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин был признан болельщиками команды лучшим игроком матча с «Туном». За его кандидатуру проголосовало 50% фанатов.

    Стоит отметить, что в этой встрече Митрюшкин отразил пять ударов в створ ворот, что позволило ему отыграть первый «сухой» матч в чемпионате. Всего в текущем розыгрыше Суперлиги Антон провел 7 матчей, пропустив 13 голов, а «Сьон» занимает 7-е место в турнирной таблице с 9 очками.

    Источник: ФК «Сьон»

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    12.09.2016 11:03
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 12 сентября 2016, 16:28

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 сентября 2016, 15:23

      ПУСТЬ ПОИГРАЕТ ЗА БУГРОМ....ПАРЕНЬ МОЛОДОЙ НУЖНО УВЕРЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НАБРАТЬСЯ

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2016, 13:04

      В конце сезона нужно его Спартаку обратно выкупать, т.к. сейчас конечно ни Ребров, ни Песьяков не выглядят образцом уверенности, несмотря на 1 пропущенный мяч. Благо хоть такое право закреплено. Лучше уж дать Митрюхе возможность себя проявить и вырасти в отличного игрока, чем надеется на уже стареющих киперов, при всём к ним уважении.

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > ivanthebest 12 апреля 2017, 20:28

      Спартак вратаря с Амкара не взял Селихова ?

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 сентября 2016, 12:27

      уже вижу 2й россиянин перебрался в Швейцарию...

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 12 сентября 2016, 11:53

      Молодца!

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 сентября 2016, 11:44

      7 матчей 13 голов... статистика таксе...

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ > АртурZaСМ 12 сентября 2016, 14:03

      или команда - таксе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 12 сентября 2016, 11:42

      норм кипер. Спартак зря отдал его

      3
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 12 сентября 2016, 11:35

      Давно пора!

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 12 сентября 2016, 11:26

      Молодец, так держать) глядишь и более серьёзный клуб на него обратит внимание)

      3
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 12 сентября 2016, 11:17

      Перспективный пацан. Спартак как всегда пр0ебал хорошего футболера. Думаю уж получше будет Реброва,а то смотришь аж сердце кровью заливается ,когда этот стоит,сколько мячей привозил баклан.

      4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Salamоn 12 сентября 2016, 14:12

      Согласен, но ещё могут вернуть за недорого, пункт есть в контракте.

      0
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